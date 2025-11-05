сегодня в 10:07

В Якутии прорвало дамбу во время сброса воды

Прорыв дамбы «Кладбищенская» произошел в Якутии во время сброса воды в среду. На месте работают спасатели, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел в селе Харбала 2-я. По данным специалистов, ширина прорыва составляет 4 м при глубине 30-40 см. Высота воды ниже критического уровня.

В службе спасения республики отметили, что угрозы подтопления населенного пункта нет. Однако из-за происшествия могут возникнуть трудности при заготовке льда и передвижении по автозимнику.

Специалисты запланировали ремонтные работы, которые пройдут 7 ноября.

