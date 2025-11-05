В Якутии прорвало дамбу во время сброса воды
Прорыв дамбы «Кладбищенская» произошел в Якутии во время сброса воды в среду. На месте работают спасатели, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в селе Харбала 2-я. По данным специалистов, ширина прорыва составляет 4 м при глубине 30-40 см. Высота воды ниже критического уровня.
В службе спасения республики отметили, что угрозы подтопления населенного пункта нет. Однако из-за происшествия могут возникнуть трудности при заготовке льда и передвижении по автозимнику.
Специалисты запланировали ремонтные работы, которые пройдут 7 ноября.
Ранее жителям Кузбасса напомнили, как отвести воду от участков. В этом помогут ливневки.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.