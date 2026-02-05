В Израиле из-за взрыва машины погиб один человек

В израильском городе Кирьят-Ям взорвалась машина. В результате происшествия скончался один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jerusalem Post.

Кроме того, двое, в том числе 13-летний подросток, пострадали.

«По меньшей мере один человек погиб, еще два получили ранения при взрыве машины в Кирьят-Яме…», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили трех человек, лежащих рядом с машиной. Один из мужчин 40 лет скончался в больнице.

Ранее в Крыму были задержаны диверсанты 1995 года рождения, которые подожгли релейные шкафы и оборудование базовых станций сотовой связи по указанию украинских спецслужб.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.