В Ижевске женщина выгребла золу и спалила дом

В Ижевске пожарные потушили огонь в частном доме на площади 111 кв метров

Спасатели потушили возгорание на 111 кв. м в частном домовладении в удмуртском Ижевске. Пожар произошел из-за золы, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Все произошло из-за того, что женщина выгребла золу из печи бани в пакет. Затем она оставила его на полу в предбаннике.

Через несколько часов жительница Ижевска заметила дым. Начался пожар. К счастью, семья смогла спастись.

На место приехали спасатели. Они потушили огонь на 111 «квадратах». На опубликованных кадрах видно, что от огня пострадала пристройка, где находилась баня, а также сам жилой дом.

Ранее пожар вспыхнул в жилом доме на юге Москвы. Огонь добрался на восьмой и девятый этажи.