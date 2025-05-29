Двухэтажный пожар охватил жилой дом на юге Москвы

На юге Москвы вспыхнул пожар в 17-этажном жилом доме. Открытое горение распространилось на восьмой и девятый этажи, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Пламя вспыхнуло в многоэтажке на Гурьевском проезде. Пожар удалось локализовать в 17:37 по местному времени.

Над ликвидацией огня работают 24 спасателя, привлечено восемь спецмашин. Причины возгорания пока неизвестны.

Информации о наличии пострадавших не поступало.

Ранее в подмосковном Звенигороде загорелась больница, в которой работал русский писатель Антон Чехов. О пострадавших не сообщалось.