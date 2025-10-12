В Ивановской области задержан начальник пункта отбора на службу по контракту

В Ивановской области силовики задержали начальника пункта отбора на военную службу по контракту Сергея Рассошных, сообщает Baza .

Подполковника подозревают в хищении региональных денежных средств, выделенных на нужды специальной военной операции.

К настоящему моменту других подробностей нет. Официально информация о задержании высокопоставленного офицера также не подтверждена.

Ранее экс-руководитель отдела кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов пожаловался на свое состояние в СИЗО. Он заявляет, что потерял в весе 20 кг из-за плохого питания. Кузнецова задержали в мае 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

