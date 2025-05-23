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В итальянской провинции Тревизо ветер со скоростью 100 км/ч гнет деревья

В итальянской провинции Тревизо поднялся сильный ветер. Его скорость достигает 100 километров в час, сообщает радио Sputnik .

Сильный ветер заставляет прогибаться деревья почти до земли. Из-за мощного потока воздуха, в небо поднялся мусор и различные предметы — их носит из стороны в сторону.

В другой части Италии произошли сильные наводнения.

Ранее в Москве был сильный ветер. Из-за него дерево упало на машину на юго-востоке Москвы.