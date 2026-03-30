В Италии похитили голову погибшей модели с русскими корнями

В Италии неизвестные вскрыли гроб 29-летней модели с русскими корнями и похитили ее голову, сообщает РЕН ТВ .

Памела Дженини была внучкой эмигрантки из России. Девушка стала известной моделью в Италии. В октябре 2025 года красавицу убил ее бывший возлюбленный.

Модель похоронили на кладбище в провинции Бергамо. Недавно ее решили перезахоронить в семейной могиле. В процессе работ была сделана жуткая находка — оказалось, что неизвестные ночью вскрыли гроб девушки, обезглавили тело, а голову похитили.

Предварительно, злоумышленников могло быть несколько, так как гроб весил 120 кг. Семья погибшей считает произошедшее «бесчеловечным хаосом». Они не знаю, кто и для чего мог обезглавить модель. По словам родных, никаких конфликтов до и после смерти девушки не было.

Прокуратура Бергамо возбудила уголовное дело по статьям об осквернении тела и краже.

