В Испании нашли крупнейшую в истории страны партию кокаина

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В Испании полиция обнаружила крупнейшую партию кокаина в контейнере с бананами

Испанская полиция обнаружила более 13 тонн кокаина в контейнере с бананами. Это крупнейшая партия в истории королевства, сообщает РИА Новости .

«Сотрудники национальной полиции и сотрудники службы таможенного надзора налогового агентства перехватили в порту Альхесираса контейнер с 13 062 кг кокаина», — говорится в пресс-релизе испанской полиции.

В ходе расследования правоохранительные органы задержали одного подозреваемого, еще двух ответственных за компанию-импортера наркотиков объявили в розыск. Также прошли обыски в жилых домах и офисах в Мадриде и Аликанте.

В ведомстве добавили, что крупнейшая партия кокаина завозилась из Эквадора. Операция проводилась в тесном сотрудничестве с национальной полицией латиноамериканской страны.

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