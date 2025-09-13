В Иркутской области загорелся производственный цех

сегодня в 05:59

Производственный цех загорелся на площади 4 тыс. квадратных метров в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В городе Усолье-Сибирское произошел пожар в здании фанерного комбината на 4 тыс. „квадратов“, — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвуют более 30 специалистов и 11 единиц техники.

О пострадавших не сообщается.

Ранее на пульт диспетчера МЧС России поступил сигнал о пожаре на территории завода, который расположен на улице Рябиновая, д. 44.