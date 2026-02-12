В Иркутске будут судить отца и сына за убийство человека в кафе

В Иркутске мужчина и его несовершеннолетний сын предстанут перед судом по обвинению в убийстве, совершенном в кафе. Происшествие случилось в мае 2025 года, на данный момент доказательная обвинительная база уже собрана, и дело передали в суд, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области .

Следственным отделом по Ленинскому району Иркутска завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего отца и его 17-летнего сына. Им инкриминируется совершение преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: пункты «ж, и» части 2 статьи 105 «Убийство, совершенное группой лиц по хулиганским мотивам», пункты «а, в» части 2 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием предмета в качестве оружия» и часть 2 статьи 213 «Хулиганство».

По данным следствия, 27 мая 2025 года три человека, среди которых были двое взрослых мужчин и подросток, вошли в одно из кафе в Ленинском районе Иркутска. Без какой-либо видимой причины они набросились на двух ранее незнакомых посетителей, нанося им многочисленные телесные повреждения. В ходе нападения применялся нож. В результате полученных травм один из пострадавших, 32-летний мужчина, скончался на месте. Второму потерпевшему была оперативно оказана медицинская помощь в больнице, куда его доставили.

Подозреваемые в совершении данного преступления были задержаны в кратчайшие сроки в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обоих обвиняемых.

На сегодняшний день следователями Следственного комитета собрана исчерпывающая доказательственная база, подтверждающая вину отца и сына. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Что касается третьего участника инцидента, то уголовное преследование в его отношении выделено в отдельное производство.

