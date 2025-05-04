В Иране задержали двух управляющих после взрыва в порту Бендер-Аббаса

Правоохранительные органы Ирана продолжают расследовать обстоятельства взрыва в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас, который унес жизни минимум 70 человек. По подозрению в причастности к случившемуся задержали двух подозреваемых, сообщает РИА Новости со ссылкой на SNN.

«В ходе проведения расследования были выявлены несколько подозреваемых, в связи с чем были задержаны один управляющий, числящийся на госслужбе, и один управляющий из частной компании», — сообщили осведомленные источники иранского госагентства.

Согласно официальной версии, взрыв в порту произошел на территории склада с химикатами. Точная причина случившегося устанавливается. Одной из основных версий, которые рассматривают местные правоохранительные органы, является халатность.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв в иранском порту прогремел 26 апреля 2025 года. По меньшей мере погибли 70 человек, еще около 1200 человек получили травмы различной степени тяжести.

МЧС РФ отреагировало на происшествие в Иране и заявило о готовности оказать помощь в ликвидации последствий случившегося. В итоге в страну были направлены два самолета чрезвычайного ведомства.