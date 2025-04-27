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МЧС России направит авиацию для тушения пожаров в Иране

Глава МЧС России Александр Куренков по поручению главы государства Владимира Путина распорядился направить авиацию для тушения мощных пожаров в Иране, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в иранский город Бендер-Аббас будут направлены 2 самолета МЧС России: амфибия Бе-200ЧС и Ил-76.

Накануне в иранских портах Бендер-Аббас и Шахид-Раджаи прогремели мощные взрывы. При взрыве в порту в Бендер-Аббасе погибли 4 человека, число пострадавших выросло до 750.

Как сообщает The New York Times, взрыв в порту Бендер-Аббас произошел из-за перхлората натрия, используемого в топливе для ракет.