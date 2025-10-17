В Иране проснулся «зомби-вулкан» Тафтан, спавший 700 тыс лет

На юго-востоке Ирана активизировался «зомби-вулкан» Тафтан. Он спал 700 тыс. лет, сообщается в журнале Geophysical Research Letters.

Ученые наблюдали за вулканом на протяжении десяти месяцев. Все это время из его жерл выбрасывались водяной пар, углекислый газ, диоксид серы, сероводород и фтористый водород.

Обычно такие газы появляются при нагревании магмы, находящейся под поверхностью вулканов. А отсутствие сигналов обратного оседания говорит о том, что под вершиной горы может сохраняться повышенное давление. Поэтому вулкан Тафтан считается опасным.

Никаких письменных записей о его ранних извержениях нет. Учитывая активность, теперь считается, что вулкан спящий, а не потухший. Ученые предполагают, что в будущем может начаться извержение.

Между тем газета The Daily Mail назвала Тафтан «зомби» из-за тысячелетнего бездействия и внезапного пробуждения.

Ранее ученые предупредили об опасности вулкана Ключевский на Камчатке — там отмечается вершинное извержение, возможен выход лавы.

