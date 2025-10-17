Не приближаться: ученые оценили опасность вулкана Ключевский на Камчатке

Вулкану Ключевскому на Камчатке сейчас присвоен «оранжевый» код авиаопасности, сейсмический код вулкана — «оранжевый», сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

На вулкане, по данным ученых, продолжается парогазовая, иногда с содержанием пепла, активность. Там отмечается вершинное извержение, возможен выход лавы.

Из-за активности Ключевского сохраняется вероятность выброса пепла до 8 км над уровнем моря, и возможно его выпадение пепла в Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском округах до 24 октября.

Извержение в первую очередь опасно для туристов и любителей экстремального спорта, которые любят посещать извергающиеся вулканы и арендуют для этого малые воздушные суда. Тургрупп сегодня в районе вулкана не зарегистрировано. Но есть вероятность, что люди могли пойти на него самостоятельно.

Спасатели призывают гостей и жителей полуострова не ходить самим сейчас к вулкану Ключевскому и тем более не совершать восхождений. Руководителям тургрупп рекомендовано воздержаться от посещения вулкана и скорректировать маршруты походов.

