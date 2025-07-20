В Иране произошло землетрясение

Землетрясение произошло в 21.37 по времени UTC (00.37 мск воскресенья) в 46 км от иранского города Горган, где проживает более 244 тыс. человек. Очаг залегал на глубине трех км.

Позже сейсмологи опустили магнитуду землетрясения до отметки в 5,4.

Информации о жертвах не поступало. Разрушений не зафиксировано.

Ранее сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7.3 в акватории Тихого океана у берегов Аляски.