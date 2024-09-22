В Иране произошла трагедия с десятками жертв

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На востоке Ирана, в городе Табас провинции Южный Хорасан, произошел взрыв на шахте. Количество погибших исчисляется десятками, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы департамента по управлению кризисами при губернаторе региона Мохаммада Али Ахунди, сказанные во время беседы с агентством Shafaqna.

Сначала сообщалось, что из-за взрыва умерли всего 13 иранцев. Однако потом пришла уточненная информация.

«Число погибших… возросло с 13 до 19 человек», — сказал Ахунди.

По информации национального информационного агентства Ирана Mehr, 12 человек получили ранения в ходе взрыва газа на шахте. Сейчас там работают спасатели.

Ранее сообщалось, что США готовы принять меры против Ирана из-за «военной помощи России». При этом доказательств сотрудничества стран нет.