США готовы принять меры против Ирана из-за военной помощи России

США и их партнеры пригрозили Ирану применением серьезных мер в отношении Тегерана из-за, по мнению Запада, имеющейся связи с Москвой, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, пишет ТАСС .

«Конечно, мы невероятно встревожены этими сообщениями. Любая передача Ираном баллистических ракет России представляла бы собой резкий рост поддержки Ираном войны <…> России против Украины», — заявил американский дипломат.

Пател отметил, что США и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана. Однако никакие подробности по этой теме раскрывать не захотел.

Ранее США отреагировали на массовые увольнения министров на Украине. В Белом доме это событие связали с неудачей на курском направлении, куда Киев вторгся в начале августа.