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В США объяснили отставки на Украине провалом вторжения в Курскую область

Владимир Зеленский провёл перестановки в правительстве Украины из-за провальной атаки на Курскую область, пишет RT .

«Зеленский уволил многих людей, ответственных за нападение, поскольку теперь он понимает, что это оказалось огромной ошибкой», — сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.

Ранее российские аналитики выразили мнение, что массовые отставки чиновников в Киеве связаны с подготовкой свержения Владимира Зеленского.

РИАМО также исследовало причины волны перестановок в украинском кабмине.