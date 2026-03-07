В Иране погибли 1 332 человека в результате ударов США и Израиля

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о значительных жертвах среди мирного населения в результате ударов США и Израиля, сообщает ТАСС .

Жертвами атак стали не менее 1 332 гражданских лиц, включая женщин и детей. Также тысячи человек получили ранения.

Дипломат сослался на последний отчет Иранского общества Красного Полумесяца, который лег в основу этих данных.

Ранее власти Ирана приняли решение продлить запрет на полеты в воздушном пространстве страны до утра 15 марта.

