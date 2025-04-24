В Иране отец зарезал 18-летнюю дочь за работу в салоне красоты

Иране мужчина ворвался в салон красоты и зарезал свою 18-летнюю дочь, которая скрывала от него работу в сфере услуг, сообщает местное издание IranWire .

Фатеме Солтани скрывала от отца работу в салоне красоты. Однако мужчина, позвонив под видом клиента, узнал адрес и увидел дочь среди сотрудников салона. Фатеме в панике позвонила матери, чтобы посоветоваться по поводу дальнейших действий.

Как отметила в соцсетях активистка по правам женщин Пардис Рабии, мужчина с ножом ворвался в салон и напал на девушку, нанеся ей несколько ударов на глазах у свидетелей. Он пытался убить дочь, удерживая ее за волосы, но скрылся после криков прохожих о помощи. Позже иранец позвонил жене и сказал: «Я оставил тебя с этим горем».

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что 18-летняя девушка съехала от родителей, так как мужчина неоднократно подвергал абьюзу дочь и супругу.

Ранее сидевший за убийство жены житель Москвы освободился и изнасиловал свою взрослую дочь. Женщина пустила отца пожить в своей квартире.