В Иране начали опознание тел погибших в катастрофе с президентом Раиси

По данным агентства Tasnim, скончались все пассажиры судна, ни у одного из них нет признаков жизни. Погибшими, кроме президента, числятся министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны, генерал корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави.

В составе экипажа были два пилота и один технический работник, их имена не разглашают.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента Эбрахима Раиси и его делегации в результате крушения вертолета. Место трагедии находилось в труднодоступном районе села Узи. Спасательная операция осложнялась сильным туманом и темнотой.