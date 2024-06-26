В Инте показали, как готовят ПВР для пассажиров сошедшего с рельсов поезда

В Инте власти оперативно организовали два пункта временного размещения (ПВР) для пассажиров поезда, который сошел с рельсов по пути в Новороссийск. Видео подготовки пунктов показал Mash .

На опубликованных кадрах видно, как в одной из школ устанавливают раскладушки, каждую из которых застилают чистым постельным бельем. Для удобства пострадавших подготовили подушки и одеяла, а на дверях кабинетов поместили таблички, для кого они предназначены. На одной из таких табличек написано «комната матери и ребенка».

По предварительной информации, в Инту доставят около 100 человек, которых разместят в подготовленных пунктах.

В администрации Воркуты сообщили, что в частично рухнувшем поезде находились только местные жители.