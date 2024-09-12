В Индонезии обнаружили странности при пропаже россиянки

сегодня в 22:25

Предположительно, девушка совершала одиночное восхождение на вулкан Ринджани в конце августа. Она отправилась в поход без обязательного в таких случаях сопровождающего.

«Есть некоторые странности. Девушка взяла с собой часть багажа из номера отеля, ее скутер и шлем остались на месте», — заявил РИА Новости сотрудник парка Дви Пангесту.

К поискам привлекли россиян, у которых оказались дроны.

При этом бывший муж в поисках Александры участия не принимает, так как считает, что она мертва.