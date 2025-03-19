В Индии задержали изнасиловавшего 46-летнюю француженку гида

Гид-индус изнасиловал французскую туристку в месте для медитаций

В Индии местный гид изнасиловал французскую туристку в месте для медитаций, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание The Hindu.

46-летняя француженка приехала в паломнический город Тируваннамалай. Она наняла гида и вместе с ним посещала религиозные достопримечательности.

Во время уединения для медитации на холмах Аруначала местный экскурсовод совершил сексуальное насилие над путешественницей.

В полиции раскрыли имя подозреваемого. Это 42-летний индус по имени Венкатесан. Его уже задержали и позже арестовали.

Ранее в Таиланде россиянин смог отбить от израильских насильников двух туристок из Финляндии.