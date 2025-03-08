Россиянин защитил двух финок от изнасилования, но получил по лицу в Таиланде

Nation TV: россиянин травмировался в Таиланде, когда защищал 2 финок от насилия

Россиянин получил травму в драке на острове Пхукет в Таиланде. Он защищал двух путешественниц из Финляндии, которых хотели изнасиловать три гражданина Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Nation TV.

44-летний россиянин Александр Белинский помог двум туристкам из Финляндии на пляжном курорте Патонг на таиландском Пхукете. Когда девушки шли в отель, за ними увязались трое мужчин.

Затем преследователи ворвались в номер и попытались изнасиловать девушек. Белинский шел мимо. Он увидел преступление и попытался помешать злоумышленникам.

Мужчины избили Белинского и убежали. У россиянина травмировано лицо. Его отвезли в больницу.

Белинский стабилен. Пхукетские правоохранители отслеживают напавших по камерам видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что массовые случаи лихорадки денге замечены в Таиланде. В ассоциации туроператоров России опровергли эту информацию.