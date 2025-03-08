Россиянин защитил двух финок от изнасилования, но получил по лицу в Таиланде
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Россиянин получил травму в драке на острове Пхукет в Таиланде. Он защищал двух путешественниц из Финляндии, которых хотели изнасиловать три гражданина Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Nation TV.
44-летний россиянин Александр Белинский помог двум туристкам из Финляндии на пляжном курорте Патонг на таиландском Пхукете. Когда девушки шли в отель, за ними увязались трое мужчин.
Затем преследователи ворвались в номер и попытались изнасиловать девушек. Белинский шел мимо. Он увидел преступление и попытался помешать злоумышленникам.
Мужчины избили Белинского и убежали. У россиянина травмировано лицо. Его отвезли в больницу.
Белинский стабилен. Пхукетские правоохранители отслеживают напавших по камерам видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что массовые случаи лихорадки денге замечены в Таиланде. В ассоциации туроператоров России опровергли эту информацию.