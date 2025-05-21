В Индии леопард растерзал косившую сено женщину

В Индии леопард напал и растерзал 45-летнюю женщину, которая косила сено. Это уже второе нападение леопарда на человека за последние три дня, сообщает местное издание Times of India .

Трагедия произошла в деревне Сабдалпур-Тели штата Уттар-Прадеш. Женщина по имени Самина вместе с ребенком отправилась в поле для заготовки сена. Мальчик играл неподалеку, пока мама работала в поле. Спустя некоторое время ребенок вернулся домой один и рассказал, что его мать исчезла.

Жители деревни начали поиски и примерно в восемь часов вечера нашли тело на поле сахарного тростника. По следам на теле погибшей выяснилось, что ее растерзал хищник.

Прибывшие на место происшествия лесничий и полицейский столкнулись с сопротивлением местных жителей, которые не хотели отдавать тело властям. Люди требовали компенсации для семьи и немедленных действий по поимке леопарда.

В районе нападения установили четыре ловушки и камеры для отслеживания леопарда. Жителям рекомендуется быть бдительными и не выходить в поля без сопровождения и в темное время суток. Это уже второе нападение леопарда в округе Чандпур за три дня.

Ранее в Индии удалось поймать тигрицу, которая растерзала пять женщин за три дня. Погибшим приходилось ходить в леса, чтобы прокормить семьи. Местные жители были в панике и боялись выходить из дома.