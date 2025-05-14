В Индии тигрица-людоед убила и съела пять женщин за три дня

В Индии сумели поймать тигрицу, которая растерзала пять женщин за три дня. Местным жительницам приходилось ходить в леса, чтобы прокормить семьи, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Lokmat Times.

Нападения произошли в штате Махараштра, недалеко от заповедника тигров Тадоба-Андхари.

Сначала хищница напала на трех женщин 10 мая. На следующий день она убила еще одну. Очередная трагедия произошла 13 мая, когда тигрица растерзала 30-летнюю Бхуванешваи Бхендре. Женщина собирала листья чернодревесной хурмы в лесу Мул.

Все три случая оказались со смертельным исходом. Из-за новостей, что тигрица съела пять женщин за три дня, местные жители были в панике и боялись выходить из дома.

Сотрудникам лесного департамента удалось поймать тигрицу 14 мая. Для этого они пользовались камерами и ловушками. Возможно, хищницу усыпят.

Чиновники заявили, что людям приходится ходить в леса в период активности хищников, чтобы прокормить свои семьи.

Ранее сотрудник зоопарка Мариуполя погиб из-за нападения белого тигра. Хищник обглодал его лицо.