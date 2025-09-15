В Индии крокодил съел 19-летнего студента, умывавшегося водой из реки

В Индии молодой человек погиб в результате нападения крокодила из реки. Студент зашел в воду, чтобы умыться, сообщает местное издание NDTV .

Трагедия произошла у реки Тенпаннаияру в штате Тамилнад. Студент вывел скот на пастбище у реки, а сам зашел в воду, чтобы умыться и порыбачить. Однако в этот момент из реки на него неожиданно напал крокодил.

Крокодил схватил парня за ноги и утащил под воду. Услышавшие крики очевидцы пытались отпугнуть хищника криками и бросали в него камни, но к моменту, когда студента извлекли на сушу, он уже скончался.

По словам сотрудника полиции, причиной смерти молодого человека стало удушье. Жертва утонула, когда крокодил утащил его под воду.

Ранее в Колумбии поймали наркоторговца, скармливавшего жертв крокодилу. Задержанного обвиняют в убийствах, незаконном обороте наркотиков и жестоком обращении с животными.