В Иерусалиме произошло вооруженное нападение на полицейского
В Иерусалиме произошло вооруженное нападение, в результате которого пострадал полицейский, сообщает RT со ссылкой на портал Ynet.
«Террорист нанес ножевое ранение 25-летнему полицейскому у цепных ворот в Старом городе», — говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Нападавшего нейтрализовали коллеги пострадавшего.
По предварительной версии, нападение могло быть связано с террористической деятельностью.
Ранее сообщалось, что в Ардонском районе Северной Осетии ведется масштабная операция по задержанию вооруженного преступника, устроившего кровавую бойню на местной автомойке вечером 14 мая.