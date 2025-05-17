В Иерусалиме произошло вооруженное нападение на полицейского

В Иерусалиме произошло вооруженное нападение, в результате которого пострадал полицейский, сообщает RT со ссылкой на портал Ynet.

«Террорист нанес ножевое ранение 25-летнему полицейскому у цепных ворот в Старом городе», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Нападавшего нейтрализовали коллеги пострадавшего.

По предварительной версии, нападение могло быть связано с террористической деятельностью.

Ранее сообщалось, что в Ардонском районе Северной Осетии ведется масштабная операция по задержанию вооруженного преступника, устроившего кровавую бойню на местной автомойке вечером 14 мая.