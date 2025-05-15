В Северной Осетии разыскивают вооруженного преступника после расправы

В Ардонском районе Северной Осетии ведется масштабная операция по задержанию вооруженного преступника, устроившего кровавую бойню на местной автомойке вечером 14 мая, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Согласно оперативной информации, неизвестный злоумышленник около 20:45 14 мая открыл огонь из автоматического оружия калибра 7,62 мм по трем молодым людям 1990, 1991 и 2000 годов рождения, после чего скрылся до прибытия правоохранительных органов.

24-летний парень скончался в больнице, не приходя в сознание, 35-летний мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Третий пострадавший получил менее серьезные ранения.

В регионе введен план «Перехват», усилены контрольные пункты на всех основных транспортных артериях.

По неподтвержденным данным местных Telegram-каналов, нападение могло быть связано с кровной местью — злоумышленник якобы мстил за убитого в предыдущей перестрелке брата. Однако официальные представители МВД пока называют эту информацию «непроверенной» и призывают не делать поспешных выводов.