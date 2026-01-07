В Иерусалиме автобус наехал на протестующих против призыва в армию

В Иерусалиме автобус наехал ультраортодоксальных протестующих. В результате один человек погиб и несколько пострадали, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что участники протеста выступали против законопроекта о призыве в армию.

«После спасательных работ медики MDA констатировали смерть молодого человека в возрасте около 18 лет с тяжелыми множественными травмами», — сообщили в службе скорой помощи Израиля (MDA).

Кроме того, трех пострадавших с незначительными травмами госпитализировали.

Водителя автобуса задержали.

Ранее израильские власти заявили о возможной подготовке Ираном ударов по Тель-Авиву после масштабных военных учений в исламской республике в декабре 2025 года.

