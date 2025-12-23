Израиль обвинил Иран в подготовке атаки после военных учений

Израильские власти заявили о возможной подготовке Ираном ударов по Тель-Авиву после масштабных военных учений в исламской республике в декабре 2025 года, сообщает Общественное Телевидение России .

В декабре 2025 года Иран провел крупнейшие за последние годы военные учения, охватившие Персидский и Оманский заливы. Корпус стражей исламской революции заявил, что маневры стали «решительным посланием» американским военным кораблям. В ходе учений использовались баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники для отработки ударов по условным целям.

Израильская разведка выразила обеспокоенность восстановлением ракетного потенциала Ирана. По данным СМИ, Тель-Авив предупредил США, что учения могут быть прикрытием для подготовки атаки. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир призвал к тесной координации с Вашингтоном по вопросам обороны. В Израиле опасаются, что Тегеран способен одновременно выпустить до тысячи ракет.

В Иране настаивают на оборонительном характере своей ракетной программы. Генерал армии Аболфазл Шекарчи подчеркнул, что после войны с Израилем и США в июне 2025 года страна усилила военный потенциал. Эксперты отмечают, что Тегеран стремится восстановить армию и продемонстрировать силу на фоне сокращения влияния в регионе.

Политологи считают маловероятным, что Иран нанесет превентивный удар по Израилю. Эксперт центра военно-политической журналистики Владимир Орлов отметил, что Тегеран не проявлял агрессии в отношении Тель-Авива, а заявления Израиля могут быть подготовкой к новой информационной кампании. По мнению Орлова, Израиль продолжит антииранскую риторику для укрепления своих позиций на Ближнем Востоке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.