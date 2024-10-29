В ХМАО женщина пыталась поджечь мэрию и 3 машины ДПС по указке мошенников

В городе Мегионе в ХМАО женщина попыталась поджечь мэрию, а также три машины ДПС. Она действовала по указке мошенников, сообщает Baza .

Злоумышленница сначала пришла к зданию мэрии. Она кинула в окна несколько бутылок с горючей жидкостью. Из-за этого в одном из кабинетов начался пожар, огонь быстро потушили.

После этого женщина отправилась к местному отделению полиции. Там она попыталась поджечь три патрульные машины, из них только одно авто загорелось.

Когда поджигательницу задержали, то она рассказала, что действовала по указанию мошенников.

Ранее «голоса в телефоне» заставили уроженку Калмыкии сжечь пять автомобилей в Петербурге. Сначала женщина перевела мошенникам 1,7 млн рублей, но не стала обращаться в полицию, а продолжала действовать по их указаниям.