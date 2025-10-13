В ХМАО полицейский совращал 4-летнего ребенка, а его жена снимала видео

сегодня в 18:26

Двух полицейских в ХМАО подозревают в совращении 4-летнего ребенка

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий в отношении четырехлетнего ребенка. Подозреваемые — двое полицейских, сообщает Mash .

Инцидент произошел в Нефтеюганске. По предварительным данным, мужчина совращал четырехлетнего малыша, а его супруга записывала все на камеру. Затем этот ролик случайно обнаружили родственники.

Предварительно, оба подозреваемых связаны с правоохранительными органами. Мужчина — бывший полицейский, а его супруга — вольнонаемная сотрудница.

В МВД отметили, что обоих уволили, СК расследует дело. Пострадавший малыш находится под опекой родного отца.

