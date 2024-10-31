В Химках учительница ударила шестиклассницу в живот и оттаскала за волосы

Ученица шестого класса в подмосковных Химках обвинила классную руководительницу в нападении на нее. При этом администрация школы настаивает, что 13-летняя девочка говорит неправду, сообщает «МК: срочные новости» .

По словам ученицы, после занятий лепкой она пошла в туалет помыть руки. За ней последовала учительница. Между ними произошел конфликт.

Тогда женщина взяла ученицу за волосы, потянула к себе и ударила в живот. Шестиклассница пожаловалась маме, та написала заявление в полицию.

У ученицы медсестра травм не нашла. При этом учительницу на время разбирательства отстранили от работы.

По словам мамы шестиклассницы, классная руководительница не любит ее дочь и относится к ней предвзято. Причина кроется в плохой посещаемости девочки.

Просмотр записей с камер в школе ничего не дал. На них видно лишь то, что девочка и учительница заходят в уборную.

Ранее в Сочи произошла массовая драка из-за девушки. В ней пострадал 17-летний юноша.