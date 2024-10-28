В Сочи толпа парней избила 17-летнего юношу из-за девушки

Вечером 27 октября на улице Труда в Сочи произошла массовая драка, в которой пострадал 17-летний юноша, причиной конфликта стала девушка, об этом сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Прибывшая на место драки полиция задержала и доставила в отдел 23 человека. Предварительно известно, что в конфликте участвовали две группы молодых людей. Телесные травмы получил 17-летний подросток, который отказался писать заявление на обидчиков.

В отделе полиции стражи порядка привлекли к административной ответственности только 10 человек из 23 задержанных. В отношении их составили административные протоколы по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию). Все они ожидают решения суда.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что драка произошла из-за девушки. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.