В Химках пылает помещение по производству и хранению пленки
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В Подмосковье сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Возгорание произошло в помещении по производству и хранению пленки в Химках, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар разгорелся на 1200 квадратных метрах. Экстренные службы уже работают на месте.
«Пожар тушат 81 специалист и 27 единиц техники», — сообщили в пресс-службе.
Ранее стали известны подробности о пожаре в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве, где сгорел человек. Оказалось, пациент поджег себя сам.