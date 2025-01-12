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В Химках пылает помещение по производству и хранению пленки

В Подмосковье сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Возгорание произошло в помещении по производству и хранению пленки в Химках, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар разгорелся на 1200 квадратных метрах. Экстренные службы уже работают на месте.

«Пожар тушат 81 специалист и 27 единиц техники», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стали известны подробности о пожаре в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве, где сгорел человек. Оказалось, пациент поджег себя сам.