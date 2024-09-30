В Химках под мостом нашли тело строителя из КНДР

Строитель из КНДР Ли Ен Чор упал с высоты третьего этажа вечером 26 сентября, после чего его обнаружили коллеги, но вместо вызова скорой помощи они вывезли мужчину с объекта и бросили умирать под одним из мостов в Химках, сообщает Telegram-канал Mash .

Предварительно установлено, что гражданин Корейской Народной Демократической Республики упал на спину на внутренний двор стройки. Мужчину без сознания, но с признаками жизни, нашел ответственный смены И. Харламов, под контролем которого другие строители заливали бетон.

Харламов позвал коллег, затем они вместе перетащили пострадавшего в машину, который еще дышал, и увезли под один из городских мостов, где бросили умирать. После этого они вернулись на строительный объект и легли спать в вагончиках.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Все обстоятельства случившегося выясняются.