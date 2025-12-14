В Химках мужчина трижды ударил дочь в магазине, СК возбудил уголовное дело

В Сети распространилось видео, на кадрах которого видно, как взрослый мужчина три раза ударил ребенка на кассе в одном из магазинов в подмосковных Химках. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося, сообщает «СК Подмосковья» .

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, как мужчина в черно-синей куртке подошел к кассе. Рядом с ним стоял ребенок в красной куртке. По словам очевидцев, пострадавшей оказалась дочь злоумышленника.

Мужчина, подойдя к кассе, начал вынимать продукты из корзины. На видео видно, что он купил в том числе пару банок, напоминающих пиво. В момент, когда он передавал продукты кассиру, мужчина ударил девочку по лицу, после чего с помощью телефона оплатил покупку.

После этого девочка отошла от отца, но затем снова подошла и получила еще два удара. От второго удара ребенок упал на пол, затем сразу поднялся и выбежал из магазина. В этот момент на ситуацию отреагировала женщина, которая стояла рядом и инспектировала товар. Мужчина забрал пакет с покупками и вышел из торгового зала.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту неисполнения мужчиной обязанностей по воспитанию несовершеннолетней (ст. 156 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

