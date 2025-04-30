В Херсонской области в результате атаки дронов пострадал глава села с женой
Начальник территориального отдела села и его супруга пострадали в результате атаки дронов против жилого сектора в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Боевики киевского режима применили дроны-камикадзе типа „Баба-Яга“ против жилого сектора. Под обстрел попал дом начальника территориального отдела села Большие Копани», — сообщил он.
Отмечается, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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