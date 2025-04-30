В Херсонской области в результате атаки дронов пострадал глава села с женой Происшествия сегодня в 23:23

Начальник территориального отдела села и его супруга пострадали в результате атаки дронов против жилого сектора в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.