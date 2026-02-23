В Харьковской области прозвучало несколько взрывов
В украинском Харькове местные жители услышали ряд взрывов. Первый прозвучал, вероятно, за чертой города, сообщает местный Telegram-канал «Суспильне Харкив».
Взрывы были слышны в Холодногорском районе Харькова. Суммарно прозвучали четыре хлопка.
Взрывы произошли также в Основянском районе. Минобороны РФ ударов по Харькову не подтверждало.
19 февраля сообщалось, что ВСУ обстреливали Белгородскую и Брянскую области с помощью РСЗО HIMARS. Противник открыл огонь из жилого сектора в центре Харькова.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.