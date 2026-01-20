В Харьковской области на фоне тревоги прогремели взрывы
В Чугуевском районе Харьковской области на фоне воздушной тревоги раздались взрывы, сообщает Telegram-канал «Общественное».
«В Чугуевском районе слышны взрывы», — говорится в сообщении.
В большей части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги, сообщает РИА Новости.
Ранее Российские Воздушно-космические силы ликвидировали переправу через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново на территории Харьковской области Украины.
