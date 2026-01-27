сегодня в 05:55

В Харьковской области дрон ВСУ убил двух человек, ехавших в больницу

Глава администрации Купянского района Александр Капленко рассказал, как дрон ВСУ атаковал застрявший на бездорожье автомобиль мирных жителей, которые направлялись в больницу в Харьковской области, сообщает РИА Новости .

«Машина застряла в грязи и мужчины пытались ее вытолкнуть, в этот момент по ним ударил украинский дрон», — рассказал он.

В результате удара два человека погибли на месте, еще один остался без ноги.

По словам Капленко, украинский оператор видел, что это были мирные граждане.

Ранее несколько офицеров Вооруженных сил Украины, в том числе из состава спецподразделения Национальной гвардии «Омега», были ликвидированы в Донецкой Народной Республике и на территории Харьковской области.

