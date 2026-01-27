В Харьковской области дрон ВСУ убил двух человек, ехавших в больницу
Глава администрации Купянского района Александр Капленко рассказал, как дрон ВСУ атаковал застрявший на бездорожье автомобиль мирных жителей, которые направлялись в больницу в Харьковской области, сообщает РИА Новости.
«Машина застряла в грязи и мужчины пытались ее вытолкнуть, в этот момент по ним ударил украинский дрон», — рассказал он.
В результате удара два человека погибли на месте, еще один остался без ноги.
По словам Капленко, украинский оператор видел, что это были мирные граждане.
Ранее несколько офицеров Вооруженных сил Украины, в том числе из состава спецподразделения Национальной гвардии «Омега», были ликвидированы в Донецкой Народной Республике и на территории Харьковской области.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.