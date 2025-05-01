В Харькове произошло несколько взрывов на фоне налета БПЛА Происшествия сегодня в 03:18

В Харькове на востоке Украины прогремело несколько взрывов, сообщает «Газета.ru» на издание «Зеркало недели».

Как сообщил начальник областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, беспилотник ударил по Киевскому району. После удара начался пожар. На место происшествия прибыли экстренные службы. Ранее в ходе боевых действий в Купянском районе Харьковской области российские военные ликвидировали две штурмовые группы иностранных наемников.