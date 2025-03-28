В Хакассии подожгли офис отделения Народного фронта

Люди в черном подожгли офис отделения Народного фронта в Абакане

Неизвестные подожгли офис отделения Народного фронта в Абакане бутылками с зажигательной смесью, сообщили в пресс-службе организации.

По данным, опубликованным на видео Telegram-канала организации, сгорела половина помещения офиса.

В Народном фронте предполагают, что двое неизвестных молодых людей в черной одежде кинули бутылки с зажигательной смесью в окно здания.

Активисты обратились за помощью в возможным очевидцам происшествия.

Ранее стало известно, что поджигатели 22 машин во Владивостоке действовали за вознаграждение в виде наркотиков.