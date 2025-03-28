В Хакассии подожгли офис отделения Народного фронта
Люди в черном подожгли офис отделения Народного фронта в Абакане
Неизвестные подожгли офис отделения Народного фронта в Абакане бутылками с зажигательной смесью, сообщили в пресс-службе организации.
По данным, опубликованным на видео Telegram-канала организации, сгорела половина помещения офиса.
В Народном фронте предполагают, что двое неизвестных молодых людей в черной одежде кинули бутылки с зажигательной смесью в окно здания.
Активисты обратились за помощью в возможным очевидцам происшествия.
Ранее стало известно, что поджигатели 22 машин во Владивостоке действовали за вознаграждение в виде наркотиков.