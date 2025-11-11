В Хабаровске дети травили второклассницу за лишний вес и избили ее

Более полугода в Хабаровске второклассница подвергалась травле со стороны старшеклассников из-за ее комплекции. В конечном итоге дети избили девочку, а мать пострадавшей обратилась за помощью в полицию, сообщает «112» .

Предварительно установлено, что 8-летняя жительница Хабаровска постоянно страдала от издевательств в школе из-за ее внешнего вида. Детям не нравился вес девочки, поэтому они ее травили.

Несколько дней назад обидчики решили применить физическое насилие. Трое злоумышленников, значительно превосходящих второклассницу в возрасте и физической силе, наносили ей удары руками и ногами, опускали ее лицо в снег. Момент происшествия попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как несколько человек удерживали девочку, которая пыталась вырваться. В какой-то момент ее повалили на землю и начали избивать.

Мать ребенка разместила видео в соцсетях и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться компетентным сотрудникам.

