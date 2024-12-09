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В Грузии в ходе протестов задержали около 400 человек

Более 400 человек задержали в ходе акций протестов в Тбилиси с 28 ноября, сообщает РБК со ссылкой на портал Publika.

При этом 30 человек привлекли к уголовной ответственности, в отношении 372 граждан завели административные дела, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге.

Представитель ведомства добавил, что 62 человека были под административным заключением, более 100 человек оштрафовали.

Ранее в Тбилиси закончилась очередная акция протеста. Обошлось без потасовок и стычек с полицией.