Акция протеста в центре Тбилиси завершилась
Представители оппозиции покинули центр Тбилиси
Представители оппозиции, участвующие в акциях протеста, покинули центр Тбилиси, сообщает ТАСС.
Это была 11-я подряд акция протеста, которая завершилась практически без нарушения порядка.
Манифестанты разошлись по домам, не вступая в противостояние с полицией, рассказал с места события корреспондент агентства.
Ранее сообщалось, что протестующие выпустили фейерверки по зданию парламента и вывесили свои лозунги на новогоднюю елку.