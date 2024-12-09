Акция протеста в центре Тбилиси завершилась

Это была 11-я подряд акция протеста, которая завершилась практически без нарушения порядка.

Манифестанты разошлись по домам, не вступая в противостояние с полицией, рассказал с места события корреспондент агентства.

Ранее сообщалось, что протестующие выпустили фейерверки по зданию парламента и вывесили свои лозунги на новогоднюю елку.