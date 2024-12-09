Протестующие в Тбилиси обстреляли парламент из фейерверков
В Тбилиси оппозиция разместила свои лозунги на новогодней елке
В Тбилиси продолжается акция протеста оппозиции, протестующие применил фейерверки, сообщает РИА Новости.
Участники беспорядков в Тбилиси разместили на установленной городской елке свои лозунги.
В полночь манифестанты обстреляли здание парламента республики из фейерверка. указано в публикации.
Ранее в акции протеста грузинской оппозиции принял участие мужчина со знаками различия ВСУ.