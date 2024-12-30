В Грозном сотрудники МЧС потушили горящую цистерну с топливом

Сотрудники МЧС в Грозном предотвратили серьезный пожар, в котором загорелись автоцистерна с топливом, операторская автозаправочной станции (АЗС) и автомагазин, об этом сообщает пресс-служба МЧС России .

«Благодаря грамотным действиям сотрудников МЧС России удалось минимизировать ущерб: не допущено разгерметизации цистерн на АЗС и перехода огня на близ расположенные здания», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. В ликвидации горения и последствий горения участвовали 82 человека из личного состава. Жертв среди населения и сотрудников удалось избежать.

Это не первый случай, когда в Грозном происходит пожар на АЗС. В октябре 2024 года произошел пожар на заправке, где взорвалась одна из автоцистерн. В результате происшествия погибли четыре человека, двое из которых были детьми. Общая площадь того страшного пожара составила 900 квадратных метров.